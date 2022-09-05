شاهد.. جدلٌ حول زواج جزائري بامرأتين في يوم واحد

وقد تباينت الآراء بين رافض لهذا السلوك والزواج بامرأتين في يوم واحد؛ في حين اعتبر البعض الآخر المسألة حرية شخصية؛ خصوصًا أن الزوجتين أبدتا سعادة وفرحة بالزواج من رجل واحد!