شاهد.. جدلٌ حول زواج جزائري بامرأتين في يوم واحد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور عريس من مدينة سكيكدة في الجزائر، تزوج بامرأتين في حفل زفاف واحد؛ مما أثار ردود فعل متباينة.
وحسب موقع قناة "الآن" الإخباري، لم يصدق الكثيرون القصة، على الرغم من انتشار صور من حفل الزفاف، وتأكيد مقربين من العرسان صحة الخبر.
وتساءل البعض كيف تَمَكّن الرجل من إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلًا عبر مختلف الصفحات؛ فيما تفاعل آخرون مع الموضوع بشكل طريف.
وتفاجأ رواد مواقع التواصل بقبول المرأتين لهذا النوع الاستثنائي من الارتباط؛ خاصة بعد تداول صورة دعوة الزفاف التي كُتِب عليها: "تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان".
وقد تباينت الآراء بين رافض لهذا السلوك والزواج بامرأتين في يوم واحد؛ في حين اعتبر البعض الآخر المسألة حرية شخصية؛ خصوصًا أن الزوجتين أبدتا سعادة وفرحة بالزواج من رجل واحد!