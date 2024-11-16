إعصار "مان-يي" يقترب.. إجلاء 250 ألف شخص وإلغاء الرحلات الجوية ليومين في الفلبين

وأشارت إلى أنه تمّ إلغاء عديدٍ من الرحلات الجوية الداخلية اعتباراً من اليوم حتى الغد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي يجلبها إعصار "بيبيتو"، وهو سادس عاصفة كبرى تضرب الفلبين منذ الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 163 شخصاً على الأقل، وترك الآلاف بلا مأوى ودمّر المحاصيل.