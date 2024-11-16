إعصار "مان-يي" يقترب.. إجلاء 250 ألف شخص وإلغاء الرحلات الجوية ليومين في الفلبين

أمرت السلطات الفلبينية، السبت، بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص، وإلغاء الرحلات الجوية لمدة يومَيْن مع اقتراب الإعصار القوي "مان-يي"، الذي يضرب الأرخبيل من الشرق، حيث حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من هبوب رياح شديدة وعواصف قد تهدّد الحياة.
وأوضحت مصادر إعلامية محلية، أن السلطات الفلبينية أمرت جميع السفن بالعودة إلى الشاطئ والسكان في المجتمعات الساحلية بمغادرة منازلهم اليوم مع اقتراب الإعصار العملاق "بيبيتو"؛ الاسم الدولي (مان يي)، من الدولة الأرخبيلية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشتد قبل أن يصل إلى اليابسة.
وأشارت إلى أنه تمّ إلغاء عديدٍ من الرحلات الجوية الداخلية اعتباراً من اليوم حتى الغد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي يجلبها إعصار "بيبيتو"، وهو سادس عاصفة كبرى تضرب الفلبين منذ الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 163 شخصاً على الأقل، وترك الآلاف بلا مأوى ودمّر المحاصيل.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية الفلبينية مارلو إيرينجان"؛ إن "نحو 255 ألف شخص تمّ إجلاؤهم بالفعل من منازلهم بالمناطق المعرّضة للانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف، وحث الآخرين على الاستجابة للتحذيرات بالإخلاء".