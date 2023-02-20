هل تقع هزة أرضية أقوى بعد الزلزال الأول؟.. علماء الجيولوجيا يجيبون

ما زالت عدة مناطق في شرق البحر المتوسط، تخشى حدوث زلزال شديد في المستقبل القريب، نظراً للزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا، في السادس من فبراير الجاري، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وسط تساؤلات حول ما إذا كان العلماء يرجحون فعلاً وقوع "كارثة أشد".