الحشود تتقاطر لوداع الملكة إليزابيث الثانية

وقف عشرات الآلاف من مودعي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في صفوف طويلة جداً لإلقاء نظرة أخيرة على نعشها أمام قصر ويستمنستر في لندن، حيث يُسجّى جثمانها حتى بدء مراسم دفنها التي سيحضرها، الإثنين، قادة وملوك من أنحاء العالم كافة، فيما حثّت الحكومة البريطانية المواطنين على عدم السفر للانضمام إلى طابور المنتظرين.