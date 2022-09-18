الحشود تتقاطر لوداع الملكة إليزابيث الثانية

وقف عشرات الآلاف من مودعي الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في صفوف طويلة جداً لإلقاء نظرة أخيرة على نعشها أمام قصر ويستمنستر في لندن، حيث يُسجّى جثمانها حتى بدء مراسم دفنها التي سيحضرها، الإثنين، قادة وملوك من أنحاء العالم كافة، فيما حثّت الحكومة البريطانية المواطنين على عدم السفر للانضمام إلى طابور المنتظرين.
ويؤدي الأميران وليام وهاري "وقفة صامتة" أمام نعش جدتهما على أن ينضم إليهما أبناء عمومتهما الستة في وقفة تستمر لمدة 15 دقيقة بقاعة وستمنستر بوسط لندن بعد ليلة من انضمام والدهما الملك تشارلز إلى أشقائه الثلاثة في تكريم مماثل للملكة.
من جهتها، حثّت الحكومة البريطانية المواطنين على عدم السفر للانضمام إلى طابور المنتظرين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث، إذ إن تدفق كثيرين يعني أن الناس سيضطرون للوقوف في الطابور لمدة 24 ساعة على الأقل للوصول إلى مكان النعش.
وقالت وزارة الثقافة إنها ستوقف دخول المودعين في طابور المنتظرين إذا كان الإقبال شديداً، وأضافت في الساعة الواحدة صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش) "من فضلكم لا تسافروا".