تونس.. أول إصابة بمتحور كورونا الجديد لدى رضيع

وبيّن أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة يعود الى نقص المناعة وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ انقضاء آخر موجة وبائية، إضافة إلى كثرة التجمعات خلال فصل الصيف، مما يسهم في انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن 95% من الإصابات بفيروس كورونا هي حالات بسيطة، فيما شهد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعض التعكرات، وأن الأسبوع الماضي شهد انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا.