بعد أسابيع من الزلازل العنيفة.. لقطات مرعبة لثوران بركان وصدع في أرض أيسلندا

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا: إن بركانًا ثار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في جنوب غرب البلاد، وقذف حممًا ونفث دخانًا في منطقة واسعة بعد نشاط زلزالي عنيف على مدى أسابيع مما يهدد بلدة مجاورة له.