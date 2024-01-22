مفاجأة "مفرحة" من قلب الكارثة.. شاهد اللقطات الأولى للطائرة الروسية المنكوبة في أفغانستان

وحسب موقع "الحرة"، قالت "روسافياتسيا"، نقلًا عن السفارة الروسية في أفغانستان: إن "من بين الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة، هناك أربعة على قيد الحياة، وهم مصابون بجروح مختلفة. ويجري العمل على تحديد مصير شخصين آخرين".