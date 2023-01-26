دراسةٌ ترصد ظاهرة نادرة: لُب الأرض الداخلي يعكس دورانه

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس" (Nature Geoscience) العلمية، إلى أن نواة الأرض (اللب الداخلي للأرض) ربما تكون قد توقفت عن الدوران لتبدأ بالتحرك في الاتجاه المعاكس؛ مبينة أنه بينما قد تثير هذه الدراسة قلقًا من تأثيرات هذه الظاهرة على كوكب الأرض؛ فإنها أكدت أنه لا داعي للقلق؛ إذ ربما تحدث هذه الظاهرة منذ أزمان بعيدة.