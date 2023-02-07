على عمق خطير.. زلزال جديد بقوة 5.6 درجة يهز وسط تركيا

ووفق علماء الزلازل، فإن زلزال يوم الإثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسبباً في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تسبّب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية.