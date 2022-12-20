طالبان تعلن حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان إلى أجل غير مسمى

وأضاف بأنّ أفغانستان هي "منذ سنة الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من دون أن يلوح في الأفق أي موعد لعودة طالبان عن هذا القرار".