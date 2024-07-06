"أخرجوها بالقوة".. شاهد ما فعلته مديرة مدرسة حتى لا تترك منصبها لزميلتها

وتحت عنوان "أخرجوها بالقوة لرفضها التخلي عن منصبها"، نشرت قناة "العربية" على موقع "يوتيوب" فيديو للواقعة الغريبة، ظهرت فيه المديرة وهي جالسة على مقعد الإدارة، بينما يحاول معلمو وإداريو المدرسة إقناعها بالخروج وترك "الكرسي"، دون فائدة، حيث كانت ممسكة بهاتفها وربما في محاولة لإجراء اتصال مع أحد، لكن زملاءها تمكنوا من أخذ الهاتف من يدها.