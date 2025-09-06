حريق يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن واستدعاء 100 رجل إطفاء

وأوضحت فرقة الإطفاء في لندن أن الحريق شبّ في مبنى مكوَّن من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق العليا، حيث طالت مطعمًا وسطحًا خارجيًا ومجارٍ هوائية.