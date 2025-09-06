حريق يلتهم المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن واستدعاء 100 رجل إطفاء

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه تم استدعاء نحو 100 من رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع، السبت، في المقر السابق للهيئة المعروف باسم "مركز التلفزيون" في منطقة وايت سيتي غرب لندن.
وأوضحت فرقة الإطفاء في لندن أن الحريق شبّ في مبنى مكوَّن من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب امتدت إلى الطوابق العليا، حيث طالت مطعمًا وسطحًا خارجيًا ومجارٍ هوائية.
وأكدت السلطات أن سبب الحريق لم يُعرف بعد، بينما لم ترد أي بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.