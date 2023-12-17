الإطارات المنفلتة تدمير مرعب.. شاهد ما تفعله الإطارات الجامحة على الطريق

يعتقد كثيرون أن من الممتع مشاهدة فيديو لإطار جامح يجري على الطريق ليصطدم بأي شيء؛ لكن على عكس ما قد تعتقد، يمكن للإطارات المنفلتة أن تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر ويمكن أن تتدحرج لأميال قبل أن تجد هدفها وتضربه وقد تدمره.
وحسب موقع "أي باومز وورلد" للأخبار الطريفة؛ فإن ظاهرة الإطارات المنفلتة تحدث وتتكرر أكثر بكثير مما نعتقد، ولديها قدرة تدميرية خطيرة، وقد تصل إلى تهديد حياة الآخرين.
وللدلالة على ذلك، نشر الموقع فيديو مدته دقيقتان لهذه الظاهرة الخطيرة، يكشف به تأثيرها الخطير على المركبات والأشخاص وحتى المباني.