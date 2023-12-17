الإطارات المنفلتة تدمير مرعب.. شاهد ما تفعله الإطارات الجامحة على الطريق

يعتقد كثيرون أن من الممتع مشاهدة فيديو لإطار جامح يجري على الطريق ليصطدم بأي شيء؛ لكن على عكس ما قد تعتقد، يمكن للإطارات المنفلتة أن تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر ويمكن أن تتدحرج لأميال قبل أن تجد هدفها وتضربه وقد تدمره.