عقب زلزال تركيا وسوريا.. حالة طوارئ بمصر بعد تشقق أرضي بكورنيش الإسكندرية

واستمرت الجهات التنفيذية في الإسكندرية، في "متابعة وإصلاح التشقق الذي تَعرض له الرصيف، مع وضع حاجز حول المكان لمنع المواطنين من المرور عليه، بعد التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطئ، وإدارة المرور، وحي المنتزه، للتعامل مع النحر.. وتم وضع كتل خرسانية تمهيدًا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات".