عقب زلزال تركيا وسوريا.. حالة طوارئ بمصر بعد تشقق أرضي بكورنيش الإسكندرية

بعد وقوع تشقق في رصيف الكورنيش، وربط الأمر بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا؛ رفعت محافظة الإسكندرية في شمال مصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ.
واستمرت الجهات التنفيذية في الإسكندرية، في "متابعة وإصلاح التشقق الذي تَعرض له الرصيف، مع وضع حاجز حول المكان لمنع المواطنين من المرور عليه، بعد التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطئ، وإدارة المرور، وحي المنتزه، للتعامل مع النحر.. وتم وضع كتل خرسانية تمهيدًا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الانشقاقات".
وشهدت الإسكندرية أمس -وفق موقع "القاهرة 24"- "حدوث تشقق وشروخ في رصيف الكورنيش أمام شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، وتفقد محافظ الإسكندرية ومسؤولو هيئة حماية الشواطئ المكانَ لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته".
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.
وأكدت الوزارة أن هبوط الرصيف ناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم.