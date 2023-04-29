بفرامل اليد.. طالب أمريكي ينقذ حافلة مدرسية من حادث بعدما فقد السائقُ وعيَه

استطاع طالب أمريكي عمره 13 عامًا، أن يوقف حافلة مدرسية تحمل على متنها عشرات الطلاب، بعدما فقد سائقُها وعيَه، وذلك في ولاية ميشيغان الشمالية.
وبادر مراهق يدعى: ديلون ريفز، بالنهوض من مقعده، وتمكّن من السيطرة على مقود الحافلة، بعدما لاحظ أنّ السائق قد أغمي عليه.
ونجح التلميذ في إيقاف السيارة بمنتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد؛ وفق ما أفاد المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة روبرت ليفرنوا.
وبحسب وكالة "فرانس برس": كانت الحافلة تقلُّ نحو 70 تلميذًا من مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين، عندما فقد السائق وعيه؛ وفق ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.
ويُسمع في شريط الفيديو التلاميذ وهم يصرخون، بينما يتولّى "ريفز" السيطرة على الحافلة، ويصرخ طالبًا من أحدهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ 911.
وقال جوناثان لافرتي، أحد المسؤولين في وارن، في منشور عبر فيس بوك: "وارن فخورة جدًّا ببطلنا التلميذ في الصف السابع الأساسي ديلون ريفز".
وأضاف: "المراهق تحرّك عندما تعرّض سائق حافلة مدرسته لحالة طبية طارئة، وأوقف الحافلة ومنع وقوع حادث كان ليكون مأساويًّا".