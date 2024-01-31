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تسجيل صوتي.. لحظة إطلاق النار على طفلة فلسطينية وهي تستنجد بالإسعاف لإنقاذها في غزة
كشف تسجيل صوتي لطفلة فلسطينية تدعى "ليان حمادة" (15 عامًا)، عن لحظة إطلاق النار عليها أثناء اتصالها بطاقم الهلال الأحمر لإنقاذها.
وحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، كانت "ليان" داخل مركبة استهدفتها دبابات الاحتلال في مدينة غزة واستشهد جميع عائلتها، ثم استشهدت وهي على الهاتف، وبقيت شقيقتها الصغيرة "هند" على قيد الحياة تستنجد الطاقم لإنقاذها.
وحسب "معا"، قالت طواقم الهلال الأحمر: حتى اللحظة لا يزال الاتصال مفقودًا مع طاقم الإسعاف الذي انطلق يوم أمس في مهمة إنقاذ الطفلة "هند رجب" 6 أعوام، وما زلنا نجهل مصيرهم، وإن كانوا قد نجحوا في إخلائها أم لا.
وقال الهلال الأحمر: نشعر بالقلق الشديد على سلامة طاقم الإسعاف، مشيرًا إلى أن الطفلة كانت محاصرة من ظهر أمس مع 6 شهداء من أفراد عائلتها بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليهم.