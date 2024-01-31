تسجيل صوتي.. لحظة إطلاق النار على طفلة فلسطينية وهي تستنجد بالإسعاف لإنقاذها في غزة

وحسب "معا"، قالت طواقم الهلال الأحمر: حتى اللحظة لا يزال الاتصال مفقودًا مع طاقم الإسعاف الذي انطلق يوم أمس في مهمة إنقاذ الطفلة "هند رجب" 6 أعوام، وما زلنا نجهل مصيرهم، وإن كانوا قد نجحوا في إخلائها أم لا.