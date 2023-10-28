فيديو طريف.. تَعَرّف على سر مخالفة السرعة لطفلة العامين بأمريكا

في واقعةٍ طريفة التقطتها الكاميرات، أوقفت الشرطة في بلدة أوكارتشي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، طفلة صغيرة عمرها عامين، وهي تقود سيارة لعبة وردية اللون؛ بسبب "تجاوز الحد الأقصى للسرعة"، وتنظيف أسنانها أثناء القيادة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مضحك شاركته إدارة شرطة أوكارتش على موقع "فيسبوك"، الطفلة روز فيرن البالغة من العمر عامين، وهي تخالف القانون عندما أوقفتها الشرطة أثناء تنظيف أسنانها خلف عجلة قيادة سيارتها الصغيرة ذات اللون الوردي الفاتح والتي تعمل بالبطارية.
وكتبت الشرطة في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضابط مانيس لاحظ وجود منتهك صغير للقانون في شارع كانساس، واتخذ إجراءً فوريًّا تجاه "فيرن".
وتَلَقّت "فيرن" تحذيرًا من القيادة بسرعة والانشغال عن القيادة بأمر آخر.
ويُظهر الفيديو "فيرن" وهي تغسل أسنانها بالفرشاة في السيارة، ويبدو أنها لم تلاحظ وميض الأضواء وصفارة الإنذار خلفها حتى نظرت إلى سيارة الشرطة.
وليس من الواضح مدى سرعة قيادة الصغيرة "فيرن"، أو ما إذا كانت ترتدي حزام الأمان.
وقد أذهل الفيديو الطريف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين وجدوا "السائقة" الصغيرة مسلية للغاية، وكتب أحدهم: "عمل جيد، يجب أن يتم إيقاف هؤلاء المسرعين".
وحسب الصحيفة، نشرت الشرطة الفيديو في إطار التوعية والتحذير من السرعة والانشغال بغير القيادة.
وتشمل حدود السرعة المطلقة في أوكلاهوما 25 ميلًا في الساعة على الطرق التي بها مدارس، و35 ميلًا في الساعة على الطرق السريعة بجوار الحدائق والمتنزهات، و55 ميلًا في الساعة على الطرق السريعة بين المقاطعات.
وتتم معاقبة انتهاك السرعة والقيادة المتهورة بالغرامات من 100 إلى 500 دولار، وأحيانًا بالسجن، والحد الأقصى لمدة السجن الممكنة، هي عشرة أيام للمخالفة الأولى، وتصل إلى 90 يومًا، للمخالفات التالية.