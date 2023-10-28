فيديو طريف.. تَعَرّف على سر مخالفة السرعة لطفلة العامين بأمريكا

وتشمل حدود السرعة المطلقة في أوكلاهوما 25 ميلًا في الساعة على الطرق التي بها مدارس، و35 ميلًا في الساعة على الطرق السريعة بجوار الحدائق والمتنزهات، و55 ميلًا في الساعة على الطرق السريعة بين المقاطعات.