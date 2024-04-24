مصر.. إنقاذ سفينة بضائع من "الغرق الكامل" في قناة السويس

نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في مصر، في إنقاذ سفينة البضائع "LABATROS"من الغرق الكامل وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فردًا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس، وفق مراسل "الساحة" في القاهرة.
ويجري العمل حاليًا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحري وأطقم مكافحة التلوث البحري لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق، حسب موقع "الحرة".
وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغًا من ربان السفينة بأن السفينة في حالة غرق وتميل لجهة اليمين وتحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة بإخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.
ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترًا، وعرضها 15 مترًا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، وتتبع توكيل أسيوط، وكانت قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية بمصر.