مصر.. إنقاذ سفينة بضائع من "الغرق الكامل" في قناة السويس

نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في مصر، في إنقاذ سفينة البضائع "LABATROS"من الغرق الكامل وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فردًا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس، وفق مراسل "الساحة" في القاهرة.