دراسة تحذّر: أجهزة منزلية شائعة تطلق جسيمات ضارة تترسّب في الرئة.. والأطفال الأكثر عرضة للخطر

ووفقًا لتقرير نُشر اليوم الخميس على موقع «ساينس ألرت»، أجرى الباحثون تجارب داخل غرفة أُعدّت خصيصًا لقياس الانبعاثات الصادرة من مجففات الشعر، والقلايات الهوائية، ومحمصات الخبز، وتبيّن أن معظم هذه الأجهزة تنتج كميات كبيرة من الجسيمات التي يقل حجمها عن 100 نانومتر، وهي جسيمات دقيقة جدًا يمكنها التغلغل بعمق في الجهاز التنفسي والاستقرار في الرئتين.