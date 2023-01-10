"ما لنا إلا الأرض نتمسك بها".. شاهد لحظات الرعب مع زلزال إندونيسيا القوي اليوم

وحسب "سكاي نيوز عربية"، تسبّب الزلزال في فِرار السكان من منازلهم على الرغم من رفع التحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) بعد ثلاث ساعات من الزلزال، في حين وردت أنباءٌ أولية عن أضرار محدودة.