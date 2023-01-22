مصر.. قضية "نيرة أشرف" تعود للواجهة بـ"طعن" عنوانه "المقصد الشيطاني" وهذا ما آلت إليه

وأضافت المذكرة: عاد الأول وقال: "إن المتهم إذ جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغيّر أقواله إنما يقصد مقصدًا شيطانيًا آخر"، وقد رد عليه رئيس الدائرة مرة أخرى قائلًا: "نعم"، بما يعد إفصاحًا من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة، وكذلك عدم الأخذ بغيره من أقوال بالجلسة؛ لكونها لمقصد شيطاني، وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاحًا عن تكوين عقيدته المسبقة في القضية، قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقده صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم.