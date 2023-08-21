"بطريق ملكي نرويجي" ينال رتبة عسكرية جديدة.. ويستعرض أمام حرس الشرف

ووثق شريط فيديو لحظات سار فيها البطريق أمام حرس الشرف، وكان يرتدي على أحد جناحيه ما يعرف بالكتفية في العسكرية، وهي قطعة النسيج التي يضعها العسكريون على أكتافهم، وتحمل رتبهم، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".