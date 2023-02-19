قصة أثارت ضجة في أمريكا.. شاهد لحظة هروب امرأة من خاطفها بعد عام من احتجازها

وبعد شهر من العلاقة التوافقية بين الاثنين، بدأت الأمور في الانقلاب؛ إذ راح يستغل هاتفها، وينفق الأموال من بطاقة الخصم الخاصة بها، واعتدى عليها جسديًّا في ولاية كاليفورنيا؛ حيث شعرت بأنها غير قادرة على الفكاك منه، كما أبلغت السلطات.