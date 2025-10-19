السطو على متحف اللوفر .. العثور على تاج أوجيني زوجة نابليون قرب المتحف في باريس

وبحسب مصادر أمنية، وقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا، عندما تمكن عدة أشخاص من دخول إحدى القاعات المستهدفة، مستخدمين مناشير صغيرة لكسر الزجاج الواقي الذي يحمي القطع المعروضة. وتشير التحقيقات إلى أن الجناة وصلوا إلى المكان على دراجة نارية واستعملوا مصعدًا داخليًا للوصول مباشرة إلى القاعة قبل أن يفروا من الموقع.