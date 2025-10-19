السطو على متحف اللوفر .. العثور على تاج أوجيني زوجة نابليون قرب المتحف في باريس

عثرت السلطات الفرنسية على قطعة مجوهرات ثمينة خارج متحف اللوفر في باريس، تبيّن لاحقًا أنها تاج الإمبراطورة أوجيني، أحد أبرز مقتنيات المتحف وأكثرها رمزية في تاريخ الإمبراطورية الفرنسية.
ووفقًا لما نقلته صحيفة Le Parisien، تشير المعلومات الأولية إلى أن التاج تعرّض لكسر جزئي خلال عملية السرقة التي وقعت صباح اليوم الأحد، في حادث أثار صدمة في الأوساط الثقافية الفرنسية والعالمية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة "إكس" أن عملية السطو تمت أثناء افتتاح المتحف للزوار، مؤكدة عدم وقوع إصابات، وقالت: "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليًا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".
وبحسب مصادر أمنية، وقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحًا، عندما تمكن عدة أشخاص من دخول إحدى القاعات المستهدفة، مستخدمين مناشير صغيرة لكسر الزجاج الواقي الذي يحمي القطع المعروضة. وتشير التحقيقات إلى أن الجناة وصلوا إلى المكان على دراجة نارية واستعملوا مصعدًا داخليًا للوصول مباشرة إلى القاعة قبل أن يفروا من الموقع.
ولا تزال السلطات تقيّم قيمة المسروقات وتبحث عن بقية القطع التي تمت سرقتها، فيما أعلن متحف اللوفر إغلاق أبوابه مؤقتًا لأسباب استثنائية ريثما تستكمل الشرطة عمليات التحقيق والفحص الميداني.
وصنع تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيجو، زوجة نابليون الثالث، عام 1855 في دار المجوهرات الشهيرة Chaumet بطلب من الإمبراطور نفسه.
ويتميز التاج بتصميم فاخر يضم أكثر من 2,500 ماسة وعددا من الزمردات النادرة، ويعد من أبرز رموز البذخ والفخامة في البلاط الفرنسي خلال القرن التاسع عشر.
وقد نجا التاج من الاضطرابات السياسية التي شهدتها فرنسا بعد سقوط الإمبراطورية الثانية، ليعرض لاحقا ضمن المجموعات الدائمة في متحف اللوفر كأحد أهم الشواهد على الفنون الزخرفية في تلك الحقبة.