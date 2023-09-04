خففوا من تناولها.. 5 أنواع من الأطعمة تحفّز الالتهابات في الجسم

وينقل الموقع عن محمد رحال وهو طبيب صحة عامة، إن الالتهاب هو ردة فعل وقائية يقوم بها الجهاز المناعي في الجسم ضد الأذى الذي يلحق به، وتحدث الالتهابات عندما تخوض كريات الدم البيضاء قتالاً لحماية الجسم من العدوى بالبكتيريا والفيروسات، مشيراً إلى أن للالتهاب أسباباً وأنواعاً متعددة، حيث يمكن للطعام بالفعل أن يكون سبباً للإصابة به، وهذا الأمر يمكن أن يحدث عند تكرار تناول الأطعمة المُصنّعة بكميات كبيرة.