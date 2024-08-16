محزن للغاية والموت مرجح.. مشهد مهيب لـ"حوت ضخم بلا ذيل" يصارع البقاء!

وبحسب المشاهد: يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء؛ وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".