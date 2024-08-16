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محزن للغاية والموت مرجح.. مشهد مهيب لـ"حوت ضخم بلا ذيل" يصارع البقاء!
يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة التي تتولى الدفع أثناء السباحة.. "الجوع والإرهاق"
التقطت طائرة من دون طيار لقطات محزنة لحوت أحدب ضخم بلا ذيل يصارع أمواج المحيط قبالة ساحل ولاية واشنطن.
وتُظهر لقطات من طائرة من دون طيار حوتًا أحدبًا يفتقد زعنفته المفصصة الشهيرة، والتي تتولى الدفع أثناء السباحة.
وبحسب المشاهد: يحاول الحوت التكيف الآن مع حالته، إلا أنه من المرجح أن يموت من الإرهاق والجوع قريبًا، كما يتوقع الخبراء؛ وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".
وقالت "جيسيكا فارير" المستجيبة الرئيسية ومديرة الأبحاث في متحف الحيتان في فرايداي هاربور: "إنه أمر محزن للغاية؛ إنه حيوان مهيب كبير الحجم ويفتقد جزءًا مهمًّا للغاية من جسمه".