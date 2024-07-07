عصير البصل.. وصفة سحرية ضد الصلع وعلاج طبيعي لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه

يمكن أن يكون تساقُط الشعر وترققه أمرًا محزنًا ومزعجًا للبعض؛ ما يدفعهم إلى البحث عن علاجات طبيعية لتحفيز نمو الشعر. وبحسب ما جاء في تقرير، نشرته صحيفة Times of India، نال عصير البصل اهتمامًا؛ إذ يزعم المؤيدون أنه يمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل كبير، ويحارب تساقطه.