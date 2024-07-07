عصير البصل.. وصفة سحرية ضد الصلع وعلاج طبيعي لتحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه

يمكن أن يكون تساقُط الشعر وترققه أمرًا محزنًا ومزعجًا للبعض؛ ما يدفعهم إلى البحث عن علاجات طبيعية لتحفيز نمو الشعر. وبحسب ما جاء في تقرير، نشرته صحيفة Times of India، نال عصير البصل اهتمامًا؛ إذ يزعم المؤيدون أنه يمكن أن يعزز نمو الشعر بشكل كبير، ويحارب تساقطه.
وفي التفاصيل، البصل هو معدن حيوي، يلعب دورًا حاسمًا في صحة الشعر؛ إذ يتوافر الكبريت في الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات، بما يشمل الكيراتين.
والكيراتين هو أحد المكونات الرئيسية للشعر، ومحتوى الكبريت العالي يزيد من قوة الشعر ومرونته.
ويتميز البصل بخصائص مضادة للبكتيريا، تساعد في مكافحة التهابات فروة الرأس، التي يمكن أن تساهم في تساقط الشعر.
ولأنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة بشكل مكثف، مثل الفلافونويد، يسهم البصل في حماية بصيلات الشعر من أضرار الجذور الحرة، ويعزز بيئة فروة الرأس الصحية المواتية لنمو الشعر، وفقًا لـ"العربية نت".
يعزز الكبريت إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لنمو الشعر الصحي. ويساعد الكولاجين في إنتاج خلايا الجلد الصحية ودورات نمو الشعر.
يمكن أن يؤدي وضع عصير البصل على فروة الرأس إلى تحسين الدورة الدموية؛ ما يضمن حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية والأكسجين اللازمَين لتعزيز نمو الشعر.
يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في عصير البصل أن تهدئ فروة الرأس، وتقلل من أي التهاب أو تهيج قد يعيق نمو الشعر.
يمكن أن يساعد البصل في مكافحة التهابات فروة الرأس وقشرة الرأس، التي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه. وتعمل بيئة فروة الرأس الصحية على تعزيز نمو الشعر بشكل أقوى.
يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في شيخوخة الشعر وتساقطه.
يتم تحضير عصير البصل عن طريق فرمه في الخلاط بعد تقشيره. ويتم تصفية الخليط باستخدام قطعة قماش شاش أو منخل ناعم لاستخراج العصير.
ويراعَى تخفيف العصير إذا لزم الأمر، خاصة إذا كانت البشرة حساسة، بقليل من الماء، أو إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية، مثل اللافندر أو إكليل الجبل؛ لتقليل الرائحة النفاذة القوية.
وبعد تحضير عصير البصل يتم وضعه مباشرة على فروة الرأس باستخدام كرة قطنية أو بالأصابع، مع التركيز على المناطق التي يلاحظ فيها زيادة في ترقق الشعر أو تساقطه، ثم يتم تدليك فروة الرأس بلطف لبضع دقائق؛ للتأكد من أن العصير اخترق بصيلات الشعر، وحفز تدفق الدم.
يترك عصير البصل على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل. وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تركه لمدة ساعة أو حتى طوال الليل، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو، ويراعَى الشطف بماء فاتر مع استخدام بلسم للتخلص من رائحة البصل وأي بقايا.
وينصح الخبراء بتكرار استخدام عصير البصل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على أفضل النتائج، مع ملاحظة أن الأمر ربما يستغرق بضعة أسابيع حتى يمكن ملاحظة تحسُّن كبير في صحة شعر الرأس.