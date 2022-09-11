مصر.. الحكم بإعدام "القاضي قاتل زوجته الإعلامية" وشريكه في الجريمة

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها؛ بينما كان المتهم الثاني في انتظاره لها كما خططا.. ولما ظَفِرا هنالك بها، باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها؛ بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصديْن إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.