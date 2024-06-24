أصيبت بارتجاج في الرأس.. حصان محبوب لشقيقة ملك بريطانيا يُدخِلها المستشفى

تقضي الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز ملك بريطانيا، ليلة ثانية في المستشفى بعد إصابتها بجروح في الرأس نجمت عن أحد خيولها المحبوبة.
وتعرضت الأميرة البالغة من العمر 73 عامًا لجروح طفيفة في الرأس، وارتجاج أثناء سيرها حول محيط مزرعتها في غاتكومب بارك بمقاطعة غلوسترشاير مساء أمس، وفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية.
وأوضحت مصادر أنه بسبب ارتجاج الأميرة، لم يتم التأكد بعد من التفاصيل المحددة حول ما حدث.
واستدعيت مروحية إسعاف، ولكن بعد تلقيها العلاج في الموقع، تم نقل الأميرة إلى مستشفى ساوثميد في بريستول، الذي يضم وحدة متخصصة لإصابات الرأس، عن طريق البر.
وفي بيان صدر ظهر اليوم (الاثنين)، قال قصر باكنغهام: "تعرضت الأميرة الملكية لإصابات طفيفة وارتجاج إثر حادث وقع في مزرعة غاتكومب بارك مساء أمس. تبقى صاحبة السمو الملكي في المستشفى كإجراء احترازي للمراقبة ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع.
من جانبه، بيّن فريقها الطبي أن إصاباتها تتوافق مع تأثير محتمل من رأس الحصان أو أرجله.
وكانت الأميرة، وهي فارسة أولمبية سابقة، واعية اليوم (الاثنين)، ومن المتوقع أن يتم إخراجها من المستشفى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأبلغ الملك تشارلز والملكة ودوق إدنبرة ودوق يورك والأمير ويليام بالحادث مساء أمس، وتم إبقاء الملك على اطلاع وثيق.
"تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق، وهو ينضم إلى العائلة الملكية بأكملها في إرسال أطيب تمنياته للأميرة بالشفاء العاجل."
وقطع كل من ريشي سوناك رئيس الوزراء، والسير كير ستارمر زعيم حزب العمال، حملتهما الانتخابية لتمني الشفاء العاجل للأميرة.
ومن غير الواضح من كان مع الأميرة، إن وُجد، وقت وقوع الحادث، ومع ذلك، كان زوجها، الفريق البحري السير تيم لورانس وطفلاها، زارا تيندال وبيتر فيليبس، اللذان يعيشان في الموقع، موجودين في المزرعة في ذلك الوقت. رافق السير تيم زوجته في سيارة الإسعاف.