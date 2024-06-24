أصيبت بارتجاج في الرأس.. حصان محبوب لشقيقة ملك بريطانيا يُدخِلها المستشفى

ومن غير الواضح من كان مع الأميرة، إن وُجد، وقت وقوع الحادث، ومع ذلك، كان زوجها، الفريق البحري السير تيم لورانس وطفلاها، زارا تيندال وبيتر فيليبس، اللذان يعيشان في الموقع، موجودين في المزرعة في ذلك الوقت. رافق السير تيم زوجته في سيارة الإسعاف.