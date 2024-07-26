التخريب يعطّل حركة قطارات "يوروستار" من بريطانيا إلى باريس

أعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية عالية السرعة في غرب أوروبا، التي تربط لندن وكنت في المملكة المتحدة، بباريس وليل في فرنسا، وبروكسل في بلجيكا، عن أن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا؛ ما أسفر عن إلغاء رحلات عدة، واستغراق أخرى وقتا أطول.
وأضافت الشركة في بيان: "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي اليوم الجمعة، وسيطيل هذا زمن الرحلة بنحو ساعة ونصف الساعة".