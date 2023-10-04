لبنان.. مياه الأمطار تغمر شوارع بيروت

وشدّد "بولس" على أن مسؤولية وصلاحية وزارة الأشغال هي ضمن نطاق الأوتوستراد الدولي، أما المياه فأتت من مسافة 6 و7 كلم من أعالي الجبال، والمسؤولية هنا تقع على الجهة التي حوّلت مجرى المياه الشتوية إلى طريق من دون أخذ معايير السلامة العامة والمعايير الفنية لتأمين مجرى للمياه إلى البحر.