حلول تحت أقدام البشر.. خبيرة توضح كيف تقدم الفطريات حلاً مذهلاً للتغير المناخي

وأوضحت سليمان: "مما لا شك فيه أن هذا التدخل يتسبب في خسائر فادحة"، وشددت الباحثة على أهمية وجود هذه الفطريات، ووصفتها بأنها "مخزن الكربون تحت سطح الأرض". وأضافت: ومن المعروف أن بعض الفطريات تنمو حول الأطراف الجذرية للنباتات، وتشكل هذه علاقة تكافلية وطيدة مع النباتات وجذورها المحيطة، كأحد أقدم أسس الحياة على كوكب الأرض".