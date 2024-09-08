مصرية تطلب خلع زوجها بسبب حبه لكرة القدم.. وأخرى تبرر: "أكلي لا يعجبه"

تمتلئ ساحات محاكم الأسرة في مصر بوقائع وخلافات عائلية عدة، التي ربما يتعجب البعض من أسبابها، وتدفع هذه الخلافات الزوجة لطلب الخلع من المحكمة، بعد رفض الزوج تطليقها.
وفي إحدى دعاوى الخلع بمحكمة الأسرة في محافظة سوهاج جنوبي مصر، أقامت سيدة تدعى "أميرة" (34 عامًا)، دعوى طلاق ضد زوجها، بداعي أنه "يحب الكورة أكثر مني".
وتقول الزوجة في دعواها، إنها "متزوجة من ابن عمتها منذ ستة أعوام، وإنه حريص على متابعة ومشاهدة مباريات كرة القدم أكثر من اهتمامه بها وبمشكلاتها، وبعد خلافات أسرية متكررة بينهما، طلبت الطلاق، إلا أن رفض الزوج دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة".
وأوضحت الزوجة: "جوزي أهلاوي متعصب، ويحب الكورة ومهتم بها أكثر مني ومن أي شيء آخر، ولا يفوت مباراة واحدة، لكن مشاكلي يهملها ويهملني تمامًا".
وأضافت حسب ما نقل موقع "القاهرة 24" المصري: "أنا لست في حساباته نهائيًا، ولو احتاج البيت شيئًا في ظل متابعته لمباراة كرة قدم، من المستحيل أن يتركها ويقضي حاجتنا إلا بعد نهاية المباراة والاستوديو التحليلي".
وأكدت الزوجة أنها كانت مريضة وكانت هناك مباراة للنادي الأهلي، ورفض الزوج الخروج لإحضار الدواء لزوجته إلا بعد نهاية المباراة، مضيفةً: "حدثت خناقات كثيرة بيننا لنفس السبب لحد ما زهقت ولم أعد أحتمل العيش معه".
وفي تقرير لموقع "روسيا اليوم" طلبت زوجة (39 عامًا)، في واقعة أخرى الخلع من المحكمة بعد 15 سنة من الزوج؛ لأن أكلها لا يعجب زوجها.
وقالت الزوجة في دعواها، إنها "متزوجة منذ 15 عامًا، ولديها من زوجها 3 بنات، ولم تكن هناك أي خلافات كبيرة بينهما سوى الخلافات العادية، لكن في الفترة الأخيرة لاحظت تغيرًا في المعاملة من زوجها، وبدأت الخلافات بينهما، حتى وصلت إلى تعديه عليها بالسب والشتائم".