مصرية تطلب خلع زوجها بسبب حبه لكرة القدم.. وأخرى تبرر: "أكلي لا يعجبه"

وقالت الزوجة في دعواها، إنها "متزوجة منذ 15 عامًا، ولديها من زوجها 3 بنات، ولم تكن هناك أي خلافات كبيرة بينهما سوى الخلافات العادية، لكن في الفترة الأخيرة لاحظت تغيرًا في المعاملة من زوجها، وبدأت الخلافات بينهما، حتى وصلت إلى تعديه عليها بالسب والشتائم".