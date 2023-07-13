أمريكا تسلّم أوكرانيا القنابل العنقودية

وقال "تارنافسكي" لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد حصلنا عليها للتوّ، ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير ساحة المعركة بشكل جذري"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".