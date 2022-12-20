تصيب واحدًا من كل أربعة.. دراسة حديثة: سبب غير متوقع لآلام أسفل الظهر

وحسب موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي، تعد آلام الظهر من بين الأوجاع الشائعة التي يشعر بها الشخص في بعض الأحيان أسفل الظهر، والتي ترجع أسبابها عادةً إلى الإصابات ومشكلات العظام المزمنة والحمل وغيرها من العوامل، كما وجدت بعض الدراسات صلة بين آلام أسفل الظهر وعوامل نفسية واجتماعية مثل اضطراب المزاج النفسي أو عادات التدخين.