برياح تبلغ سرعتها 185 كم/ساعة.. إعصار "بيريل" يشتد مجدداً متجهاً للمكسيك

وكان ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبّب إعصار "بيريل"، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمارٍ في عديدٍ من الجزر.