هل يعاقب ناشرو أخبار الطقس بمواقع التواصل؟ "قانون مصري جديد" يثير الجدل

وشدّد على أن "القصد الأساسي ألا تُنشر معلومات أو بيانات تشكّك في مصداقية هيئة الأرصاد الجوية، وتجعلها في موضع المساءلة أو الشبهة أمام الناس والحكومة"، وشرح أن "وضع هيئة الأرصاد في موضع الشبهة يكون مثلًا عن طريق القول: إنها تصدر بيانات أو أخبارًا مضلّلة، وفي تلك الحالة لن تتم محاسبة من يقوم بهذا التشكيك دون البحث عن قصده وما إذا كان يتعمد ذلك أو تم بعفوية، أو إذا كانت له أغراض سياسية من عدمه".