واشنطن تغرم "فرجين أتلانتيك" مليون دولار لتحليق طائراتها في أجواء العراق

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، أنها فرضت غرامة 1,05 مليون دولار على شركة "فرجين أتلانتيك"؛ بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.
وتوصل تحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من طائرات "فرجين أتلانتيك" حلق بين سبتمبر "أيلول" 2020 وسبتمبر "أيلول" 2021، وأن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة.
وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر؛ لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة "دلتا إير لاينز" الأمريكية.