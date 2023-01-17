واشنطن تغرم "فرجين أتلانتيك" مليون دولار لتحليق طائراتها في أجواء العراق

وتوصل تحقيق إلى أن عددًا كبيرًا من طائرات "فرجين أتلانتيك" حلق بين سبتمبر "أيلول" 2020 وسبتمبر "أيلول" 2021، وأن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل؛ وفقًا لـ"رويترز".