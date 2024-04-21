رجل كسب نصف مليون دولار بسبب "إشارة" من نجم سينمائي يشبهه

ووفقًا ليانصيب ميشيغان، فإن الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إنه كان يشاهد فيلمًا يفوز فيه البطل بالجائزة الكبرى في ورقة يانصيب، "حيث كان البطل يشبهني تمامًا، لذلك اعتبرتها إشارة على ضرورة شراء تذكرة يانصيب"، حسب موقع "الحرة".