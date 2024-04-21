رجل كسب نصف مليون دولار بسبب "إشارة" من نجم سينمائي يشبهه

تخيل أن تشاهد فيلمًا سينمائيًا، ثم تلاحظ أن بطل الفيلم الذي يشبهك، فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب، وتعتبر ذلك علامة على الحظ السعيد، وتقرر المشاركة وتفوز حقًا.
هذا ما حدث لرجل محظوظ من مقاطعة غينيس بولاية ميشيغان الأميركية بعد مشاهدته لفيلم سينمائي، حسب شبكة "سي إن إن"، والتي تقول إن الرجل الذي يبلغ من العمر 26 عامًا فاز بنصف مليون دولار بفضل "إشارة" من ممثل يشبهه.
ووفقًا ليانصيب ميشيغان، فإن الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إنه كان يشاهد فيلمًا يفوز فيه البطل بالجائزة الكبرى في ورقة يانصيب، "حيث كان البطل يشبهني تمامًا، لذلك اعتبرتها إشارة على ضرورة شراء تذكرة يانصيب"، حسب موقع "الحرة".
واشترى الشاب تذكرة يانصيب "لاكي نمبر 13" (Lucky Number 13)، التي تبلغ قيمتها 5 دولارات.
وأضاف قائلاً: "في وقت لاحق من ذلك اليوم، كنت مع بعض الأصدقاء ومسحت التذكرة. وعندما رأيت أنني فزت بمبلغ 500,000 دولار، لم أصدق عيني".
وتابع: "أردت التأكد من أن ما أراه حقيقيًا قبل مشاركة الخبر مع أصدقائي، لذلك دخلت الحمام لإعادة النظر في الورقة مرة أخرى. وبمجرد أن تأكدت مما أراه، اتصلت بأصدقائي لأخبرهم بالأخبار السارة".
وحسب "سي إن إن"، فاز المشاركون بأكثر من 23 مليون دولار منذ إطلاق يانصيب "لاكي نمبر 13" في أبريل 2023، والتي تتراوح قيمة الجوائز فيها بين 5 دولارات و500,000 دولار.