مصر.. "البحوث الفلكية" يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وأوضح وفق موقع "القاهرة 24" أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن الإسلامية بعد غروب الشمس، ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 10 - 35 دقيقة، معقبًا: بذلك تكون غرة شهر شوال 1444هـ وعيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الجمعة 21/ 4/ 2023م.