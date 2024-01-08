زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

يُذكر أنه فجر الاثنين 6 شباط 2023، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأطلق على الحادثة تسمية "كارثة القرن"، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.