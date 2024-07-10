تفاعل أزمة التمويل.. "وزير الطاقة اللبناني" يُحَذر من "عتمة شاملة بعد 3 أيام"

وحذّر "فياض" من أن "هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحول مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه؛ وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية SOMO إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول؛ وبذلك يصبح لبنان مكشوفًا ماليًّا أمام العراق؛ إذ إن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي".