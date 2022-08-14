واقعة نادرة.. طفلة تركية تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها انتقامًا منها

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن الطفلة كانت تلعب في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها، عندما بدأت بالصراخ بصوت عالٍ بسب لدغة أفعى لكن الجيران وقفوا في ذهول عندما وجدوا أفعى سامة طولها نصف متر في فم الطفلة، وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى التي لدغتها في شفتها.