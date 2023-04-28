فرض سيطرته بالهند.. مخاوف عالمية من عودة الكمامات بفعل "أركتوروس"!

وينتشر هذا المتغير في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند، فيما أخذ "أركتوروس" في الارتفاع في أستراليا الآن أيضًا، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.