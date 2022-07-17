"الصحة العالمية" تعلن تفشي فيروس "ماربورغ" في دولة إفريقية

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تفشي فيروس جديد في إفريقيا، ينتمي لعائلة فيروس إيبولا، والذي ينتقل من الحيوانات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، أعلنت المنظمة الدولية تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا، مساء الأحد، بعد 11 شهرًا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.
وكان هناك 12 تفشيًا كبيرًا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.
وينتمي فيروس "ماربورغ" إلى عائلة إيبولا نفسها، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.
ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.