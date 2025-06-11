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يطلقون عليها "عذراء الجليد".. من هي المرأة التي أنهت الأزمة بين ترامب وماسك؟

مكالمة خاصة أعادت التوازن بعد "الفاتورة الجميلة".. وترامب يصفها بالقوية الذكية التي لا تحب الأضواء