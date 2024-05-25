استولى البشر على غابته فغزا مدينتهم.. شاهد ما فعله "موظ" بامرأة في روسيا

كشف هذا الفيديو القاسي عن اللحظة التي ضرب فيها حيوان "موظ" سيدة مسنّة في إحدى المدن جنوبي روسيا، بعدما ظلّ يتجوّل في شوارع المدينة لعدة أيام.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: أظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تمشي مع كلبها في مدينة سالافات جنوبي غرب روسيا، قبل أن تسمع أصواتًا صاخبة خلفها وتستدير لترى ما حدث.
وتضيف الصحيفة: لكن في لحظة استدارتها أطلقت المرأة صرخة عالية، كان حيوان "موظ" ضخم يندفع نحوها بقوة، وفي اللحظة التالية طار الحيوان في الهواء، مادًّا قدميه في الهواء، قبل أن يضرب المرأة ويطرحها أرضًا بقوة، ويغادر بسرعة تاركًا المرأة والكلب مذهولين على أرض الشارع.
وتشير التقارير المحلية إلى أن الحيوان، الذي وصل من الغابة القريبة، كان خائفًا من نباح كلب المرأة الصغير.
وحسب الصحيفة: ظلّ الموظ في حالة من الفوضى في مدينة سالافات لعدة أيام قبل أن يصطدم بالمرأة أمام الكاميرا.
وتمّ استدعاء حراس الغابة لمحاولة تخدير الوحش وإعادته إلى بيئته الطبيعية، لكنهم لم يتمكّنوا من منعه من الوصول إلى المناطق السكنية.
والتقطت كاميرات المراقبة الموظ في شوارع أخرى، لكنه فقد أثره بعد ذلك.
وقال "راديك موراتوف"، رئيس الدفاع المدني وحالات الطوارئ في المدينة: "ركض الحيوان إلى الحقول".
وفي النهاية وقعت المأساة عندما اندفع الموظ عبر الطريق أمام سيارة سوداء على مشارف مدينة سالافات؛ حيث لقي الحيوانُ حتفَه على الفور، بينما تعرّضت السيارة لأضرار بالغة.
وتقول الصحيفة: الموظ ليس حيوانًا عدوانيًّا بطبيعته، ولكنه يمكن أن يغضب عندما يضايقه أو يخيفه الناس والكلاب وحركة المرور، أو عندما يشعر بالجوع والتعب.
ومع توسع البشر في تدمير الغابات وهي موطنه الطبيعي، لبناء الأحياء السكنية، زادت التقارير عن حوادث الحيوانات الضالّة مع البشر.