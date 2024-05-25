استولى البشر على غابته فغزا مدينتهم.. شاهد ما فعله "موظ" بامرأة في روسيا

وتضيف الصحيفة: لكن في لحظة استدارتها أطلقت المرأة صرخة عالية، كان حيوان "موظ" ضخم يندفع نحوها بقوة، وفي اللحظة التالية طار الحيوان في الهواء، مادًّا قدميه في الهواء، قبل أن يضرب المرأة ويطرحها أرضًا بقوة، ويغادر بسرعة تاركًا المرأة والكلب مذهولين على أرض الشارع.