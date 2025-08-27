ظاهرة فلكية استثنائية .. زائر غامض من خارج النظام الشمسي يربك حسابات العلماء

المفاجأة الأبرز تمثلت في الكميات الهائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها، والتي تصل إلى نحو 940 تريليون جزيء في الثانية، دون أن يرافقها انبعاثات واضحة من بخار الماء أو أول أكسيد الكربون، وهي ظاهرة نادرة لمذنبات تقترب بهذا الشكل من الشمس. كما رُصد وجود جليد ماء على سطحه، ما يشير إلى أنه تشكل في بيئة نجمية مختلفة تماما عن نظامنا الشمسي.