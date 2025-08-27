ظاهرة فلكية استثنائية .. زائر غامض من خارج النظام الشمسي يربك حسابات العلماء

في تطور يثير دهشة الأوساط العلمية، كشفت أبحاث جديدة أن الجسم الغامض الذي يمر عبر نظامنا الشمسي، والمعروف باسم 3I/ATLAS، يملك خصائص غير مسبوقة تتحدى التفسيرات التقليدية لوصف المذنبات. وبحسب صحيفة ديلي ميل، أظهرت عمليات الرصد أن قطر هذا المذنب لا يتجاوز 2.7 كيلومتر، على خلاف التقديرات الأولية التي رجّحت أن حجمه يتجاوز 19 كيلومترا.
المفاجأة الأبرز تمثلت في الكميات الهائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها، والتي تصل إلى نحو 940 تريليون جزيء في الثانية، دون أن يرافقها انبعاثات واضحة من بخار الماء أو أول أكسيد الكربون، وهي ظاهرة نادرة لمذنبات تقترب بهذا الشكل من الشمس. كما رُصد وجود جليد ماء على سطحه، ما يشير إلى أنه تشكل في بيئة نجمية مختلفة تماما عن نظامنا الشمسي.
وقد جرى اكتشاف هذا الجسم لأول مرة في يوليو 2025 بواسطة شبكة تلسكوبات ATLAS، بينما كشفت صور سابقة لمرصد "فيرا روبين" في تشيلي عن رصده دون التعرف عليه آنذاك. ويمثل 3I/ATLAS ثالث جسم بين نجمي يتم توثيقه، إذ يسير في مسار حر سيعيده إلى الفضاء بعد مروره بالقرب من الأرض في ديسمبر المقبل على مسافة تقدر بنحو 359 مليون كيلومتر.
ويأمل العلماء أن يفتح هذا المذنب الباب لفهم أعمق لتكوّن الأنظمة الكوكبية في مجرتنا، خصوصا أنه يُعتقد أنه أقدم من شمسنا البالغ عمرها 4.6 مليار سنة، وجاء من مناطق كثيفة بالنجوم القديمة في قرص مجرة درب التبانة.