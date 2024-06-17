حطام عربات مقلوبة وأخرى ترتفع في الهواء.. تصادم قطارين في الهند يخلف 15 قتيلًا

قال مسؤول من الشرطة الهندية، اليوم الاثنين: إن 15 شخصًا على الأقلّ، لقوا حتفهم جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند، مع استمرار أعمال الإنقاذ.