إفتاء الكويت.. لا يجوز تمكين أهل الميت من أخذ بصمته لفتح هاتفه

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية: بيّنت وزارة الأوقاف خلال الفتوى التي أصدرتها ردًّا على سؤال لمدير إدارة شؤون الجنائز حول جواز تمكين أهل الميت من أخذ بصمة يده أو وجهه لفتح هاتفه؛ بأن ذلك "يعتبر من خصوصيات الميت ويحمل مظنّة احتوائه على ما يعيب الميت أو يشينه؛ فلا يجوز الاطلاع عليه سترًا للميت ورعايةً لحرمته".